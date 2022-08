Rieti, truffe e furti. A Petrella Salto i carabinieri incontrano gli anziani

Francesca Sammarco 10 agosto 2022 a

"Difenditi da truffe e dai furti” è la campagna informativa organizzata dal comando provinciale carabinieri di Rieti e soprattutto “meglio una chiamata in più che una in meno, il 112 è il vostro numero di riferimento per ogni segnalazione, nessuno vi dirà che è stata inutile, abbiamo bisogno delle vostre segnalazioni e della vostra collaborazione, il crimine è sempre più subdolo e organizzato, la prevenzione è la migliore difesa” esordisce il luogotenente Antonio Recchi, del comando stazione di Petrella Salto durante l’incontro con i cittadini nella sala consiliare del Comune.

I partecipanti hanno raccolto i volantini informativi per distribuirli a parenti, amici, vicini di casa. Le regole fondamentali di non aprire agli sconosciuti, anche se si presentano sotto mentite spoglie di tecnici, dipendenti di società come Aps, Saprodir, Enel o addirittura come forze dell’ordine sono sempre valide e nessuno chiede riscossioni a domicilio “noi siamo sempre in divisa, non basta la pettorina con la scritta Carabinieri. Il territorio è monitorato costantemente e c’è sempre una pattuglia fissa – prosegue Recchi- attenzione alla tecnica dell’abbraccio, molti si presentano come amici e mentre vi abbracciano svuotano borse, sfilano collane e oggetti di valore, sono molto abili, è il loro mestiere, si informano sulle vostre vite e ingannano con telefonate ricattatorie che sembrano attendibili (un figlio, un parente in difficoltà), dopo il terremoto si sono presentati addirittura come tecnici per verificare la stabilità dell’edificio”.

Non solo anziani, ma anche per i giovani il pericolo è in agguato sui social “non scrivete se andate a cena fuori, dove e quando andate in vacanza, non date mai troppe informazioni personali, non vi fidate di presunti impiegati bancari o postali che sanno che avete appena prelevato la pensione: con la scusa di avere dato banconote false, vi chiedono di controllare e ne approfittano”.

