Rieti, fiera del peperoncino. Presenti Ecuador e Vietnam

Il comitato organizzatore dell’undicesima edizione della fiera campionaria mondiale del peperoncino è lieto di annunciare la partecipazione delle ambasciate di Ecuador e Vietnam all’evento in programma a Rieti dal 24 al 28 agosto 2022.

“Come ormai nella migliore tradizione del nostro evento – dichiara il presidente del comitato Organizzatore, Livio Rositani – anche quest’anno ci caratterizziamo per il respiro internazionale, ospitando due paesi direttamente coinvolti nella produzione e nella commercializzazione del peperoncino. Uno degli obiettivi della manifestazione, del resto, è quello di creare connessioni e relazioni tra gli stakeholder della filiera e siamo entusiasti di poter avere ospiti anche quest’anno rappresentanze di primo piano”.

La fiera campionaria del peperoncino si consolida, anno dopo anno, non solo come uno dei più partecipati eventi del Centro Italia ma anche come vero e proprio contenitore di tutte le eccellenze del territorio, in una strategia globale di promozione e sinergia.

Nell’edizione di quest’anno previsto anche importante connubio anche con lo sport tanto che, durante la fiera nella giornata di sabato 27 agosto alle ore 21.30 presso “Spazio Italia” in piazza Battisti, si terrà la presentazione ufficiale della tappa reatina della Coppa del Mondo di Skiroll. La disciplina, conosciuta anche come sci a rotelle, è praticata soprattutto in estate ed è nata per consentire agli atleti dello sci nordico di allenarsi in assenza di neve. Dal 9 all’11 settembre 2022 le principali nazioni del mondo si sfideranno sulle strade reatine: il 9 settembre ad Amatrice, il 10 settembre a Terminillo e l’11 settembre a Rieti.

