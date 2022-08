Rieti, connessioni internet. Banda larga, la provincia arranca

09 agosto 2022 a

Quintultima posizione per quanto riguarda la banda ultra larga. Metà classifica invece per la banda larga. E’ questa la fotografia scattata dall’Agcom ed elaborata dal blog reatino Open Rieti sullo stato della connessione internet in provincia di Rieti. Ed è una fotografia in bianco e nero che conferma la difficoltà del territorio nello sfruttare appieno le nuove tecnologie offerte. Secondo questa ricerca solo il 33% delle famiglie residenti in provincia di Rieti (70mila) ha accesso alla connessione internet con banda ultralarga (velocità di connessione effettiva in download di almeno 30 Mbit/s), mentre il 57% si accontenta di una connessione sfruttando la classica banda larga.

I dati dell’Agcom cristallizzano la situazione della provincia di Rieti al 31 dicembre del 2021. L’emergenza pandemica e le nuove necessità e modalità di comunicazione a essa associate hanno amplificato il bisogno di connettività. Guardando all’attuale situazione della diffusione dei servizi a larga banda sul territorio italiano, a fine 2021 gli accessi broadband (banda larga) e ultrabroadband (banda ultralarga) residenziali e affari hanno raggiunto 18,7 milioni di unità, equivalenti a 31,7 linee ogni 100 abitanti. Al 31 dicembre 2021 la popolazione totale era di 150.689 abitanti, ovvero circa 70 mila famiglie. Considerando che parliamo di rete fissa e non mobile, è proprio il dato delle famiglie presenti a Rieti quello che andremo a considerare. A Rieti si registrano 39.787 abbonamenti- broadband (banda larga) complessivi (di ogni tipo), di cui 14.921 VDSL (di fatto sinonimo di FTTC), 3.454 di tipo FTTH e 5.226 di tipo FWA. Tradotti in percentuali, questi dati ci dicono che appena il 57% delle famiglie reatine ha un accesso, di qualunque tipo, alla rete internet fissa, quando la media nazionale si attesta al 72,6%. Se invece andiamo a considerare le connessioni ultrabroadband (VDSL/FTTC + FTTH + FWA, ossia 23.601 connessioni), queste sono state adottate dal 33,8% delle famiglie reatine, quando la media nazionale è al 48,5%. Quest’ultimo dato pone Rieti al quintultimo posto nazionale per diffusione di reti a banda ultralarga.

Francesco Peluso, esperto di telecomunicazioni e curatore del blog Open Rieti, commenta. “Necessario che provincia e comuni interloquiscano con gli operatori privati al fine di informare cittadini e aziende sulle tempistiche di copertura di ogni singola area del territorio reatino. Allo stesso modo in cui vedo fare per la posa dell’asfalto sulle singole vie e frazioni. O le infrastrutture digitali hanno meno rilevanza di quelle “urbane” nell’epoca in cui viviamo?”.

Importante per un sindaco comunicare ai propri cittadini i lavori di asfaltatura di una strda. La stessa tempestività dovrebbe avere la comunicazione riguardante anche le iniziative suil lavori delle nuove connessioni internet. Anch’esse strade da percorrere ogni giorno.



