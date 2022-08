Rieti, truffe online. I carabinieri denunciano tre persone

09 agosto 2022 a

a

a

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione Rieti hanno denunciato tre persone per due distinte truffe. Nel primo caso, ad essere stato denunciato è un giovane d'origine campana, che, con artifici e raggiri, ha convinto un sessantenne del capoluogo, a stipulare una polizza assicurativa on line per la moto, dell'importo di 113 euro, per poi sparire nel nulla.

Incidente con il parapendio, ferito un romano rimasto intrappolato nei boschi

Nell'altro caso ad essere vittima di truffa, è stato un giovanissimo reatino, che, intenzionato a comprare due cellulari smartphone di ultima generazione, al prezzo estremamente conveniente di 920 euro, pur avendo effettuato il pagamento, non ha mai ottenuto la merce ordinata né è mai riuscito a contattare i venditori.

Incendi dolosi e colposi. I carabinieri forestali denuciano 4 persone

Anche in questo caso i militari sono riusciti ad identificare agli autori della truffa; uno d'origine siciliana e l'altro di cittadinanza rumena. l tre uomini sono stati denunciati in stato di libertà alla procura della Repubblica per truffa.

Strade sicure, controlli dei carabinieri su Salaria e Flaminia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.