Rieti, evade dagli arresti domiciliari perché non sopporta i suoceri. Arrestato a Passo Corese

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Passo Corese hanno arrestato un quarantenne d'origine rumena, per evasione dalla detenzione domiciliare. L'uomo, si è presentato spontaneamente in caserma e ha riferito di essersi deliberatamente allontanato dall'appartamento di Roma, dove, da soli 4 giorni, stava scontando una pena in regime di detenzione domiciliare, poiché non andava d'accordo con i genitori della compagna, con lui conviventi. Per tale ragione, il rumeno, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato in stato di arresto a questa Procura della Repubblica e, dopo il fotosegnalamento, è stato condotto presso il proprio domicilio.

