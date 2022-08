Borgorose, la caserma dei carabinieri forestale presidio di legalità nel Cicolano

05 agosto 2022 a

Presidio di legalità nel Cicolano. La Stazione carabinieri forestale di Borgorose istituita nei primi del Novecento, come Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, ricomprende nel suo ambito di competenza territoriale i Comuni di Borgorose (già Borgocollefegato), Collalto Sabino, Collegiove, Nespolo e Pescorocchiano per un’estensione territoriale di 28.000 ettari e una popolazione residente di circa 7.500 abitanti. Comandata dal maresciallo Ordinario Maurizio Alisciani, prossimo ad assumere un nuovo incarico presso la Procura della Repubblica di Rieti, conta in totale quattro militari in servizio permanente. All’interno del territorio di competenza, sono presenti due Riserve Naturali Regionali e diversi siti naturalistici di rilievo, come il “Lago della Duchessa”, le “Grotte di Valdevarri” ed il “Lago del Salto”. Interessanti anche i numerosi siti di interesse storico archeologico, all’interno dei quali sono stati rinvenuti innumerevoli reperti che hanno dato vita al MAC (Museo Archeologico Cicolano), sito nella frazione di Corvaro del Comune di Borgorose.

Il territorio della stazione è quasi completamente montano, costituito dal 70% da boschi di latifoglie e castagneti da frutto e sottoposto, nella totalità, a vincolo idrogeologico. Impervio e difficilmente raggiungibile con autoveicoli, i controlli effettuati dai militari riguardano, maggiormente, il settore delle utilizzazioni boschive, dell’attività venatoria nonché della polizia veterinaria e della raccolta dei prodotti del sottobosco (funghi e tartufi). Connessa alla morfologia del territorio, è l’attività di indagine relativa agli incendi boschivi che, solo nel 2022, ha determinato il deferimento all’Autorità giudiziaria di 4 soggetti per il reato di incendio colposo e doloso.

Di particolare rilievo, l’impegno del personale della Stazione Carabinieri Forestale di Borgorose sia in ambito di prevenzione e repressione dei reati urbanistici, che nel settore della gestione dei rifiuti. Da segnalare, infine, l’attività di contrasto contro lo sfruttamento e l’intermediazione di manodopera, tant’è che, in un cantiere forestale del Comune di Pescorocchiano, nel 2019, è stato effettuato il primo arresto in flagranza di reato in Provincia di Rieti, per il reato di “caporalato”. La sede della Stazione Carabinieri Forestale di Borgorose si trova in Via G. Marconi n. 1 a Borgorose. Recapiti: tel. 0746/31104 – p.e.c. [email protected] – mail [email protected]

