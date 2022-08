Rieti, scontro in volo tra due alianti. Un pilota riesce ad atterrare l'altro si lancia col paracadute

04 agosto 2022 a

a

a

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio sui cieli dell’Abruzzo. Uno scontro tra due alianti è avvenuto durante una prova della Coppa Città di Rieti di volo a vela in corso di svolgimento all’aeroporto Ciuffelli del capoluogo: due volovelisti, per cause ancora da accertare, ma che con tutta probabilità riguardano la violazione dello spazio aereo, si sono scontrati al di sopra dei cieli dell’aquilano. Uno dei due velivoli in gara è riuscito ad atterrare in sicurezza all’aeroporto di Preturo con un’ala fortemente danneggiata.

Maltempo, atterraggio di fortuna per un aliante: illeso il pilota austriaco

Per il pilota nessuna conseguenza fisica ma solo tanta paura. Si è invece lanciato con il paracadute l’altro pilota di 30 anni coinvolto nello scontro che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze se non qualche escoriazione procuratosi durante l’atterraggio con il paracadute. L’uomo, per cui sono partite immediatamente le ricerche, è stato facilmente rintracciato e trasportato all’ospedale de L’Aquila per accertamenti e per le necessarie m edicazioni. Distrutto invece l’aliante caduto poco distante.

La palestra del polo didattico intitolata ad Alberto Bianchetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.