Rieti, a fuoco negozio di fiori a Piani Poggio Fidoni. Indagini per stabilire le cause

04 agosto 2022

Sono da stabilire le cause dell'incendio che nella tarda serata di ieri ha distrutto un negozio di fiori nella frazione di Piani di Poggio Fidoni. L'attività commerciale che si affaccia sulla strada provinciale Tancia è stata letteralmente avvolta dalle fiamme in pochi minuti nonostante i primi tentativi di spegnimento effettuato da alcuni residenti che avevano visto uscire del fumo dal negozio in quel momento chiuso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare l'incendio poco prima della mezzanotte. Per motivi di sicurezza e per non ostacolare le operazioni dei vigili del fuoco la via Tancia è stata in un primo momento chiusa al traffico e successivamente riaperta a senso unico alternato. Sono attualmente in corso indagini da parte della polizia per accertare le cause che hanno dato origine all'incendio. Per il momento non viene esclusa nessuna ipotesi.

