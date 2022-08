Rieti, boy scout in difficoltà sulle montagne di Sala. Raggiunti e messi in salvo nella notte

L.S. 04 agosto 2022 a

Sono stati raggiunti e messi in salvo poco dopo la mezzanotte, tre giovani boys scout e due accompagnatori adulti rimasti bloccati ieri sera, mercoledì 3 agosto, sulle montagne tra Sala e Casette. Il gruppo è stato raggiunto e recuperato da squadre di Soccorso Alpino e dai vigili del fuoco.

L'allarme era scattato nella serata di mercoledì quando il gruppo di ragazzi aveva deciso di partire da Sala per raggiungere la frazione di Casette tramite un sentiero in mezzo alla vegetazione. Con il sopraggiungere dell'oscurità i boy scout e i loro accompagnatori hanno perso l'orientamento finendo all'estremità di un dirupo. Verificata l'impossibilità di proseguire il cammino senza pericoli i cinque hanno deciso di lanciare l'allarme. Nel frattempo i genitori dei ragazzi, avvertiti della situazione, avevano raggiunto Casette dove era stato allestito una sorta di campo base per coordinare le ricerche,

I ragazzi sono stati individuati poco dopo la mezzanotte e portati a valle in sicurezza. Buone le condizioni di salute di ciascuno anche se alcuni erano scossi per la disavventura conclusasi fortunatamente nel migliore dei modi.

