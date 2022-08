Rieti, carenza sangue: al De Lellis la donazione di uomini e donne della Polizia di Stato

03 agosto 2022 a

a

a

Carenza sangue. Prosegue l’impegno delle Forze dell’Ordine per incentivare la donazione di sangue sul territorio della provincia di Rieti in un momento in cui si evidenza una riduzione delle scorte. Anche la Polizia di Stato, grazie alla collaborazione del Questore di Rieti Mauro Fabozzi, ha deciso di raccogliere l’appello lanciato nei giorni scorsi dalla Asl di Rieti e dall’Avis provinciale e affidarsi ai professionisti del Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Rieti e donare sangue.

Rieti, in due anni oltre trenta trapianti di tessuto muscolo scheletrico

Donare sangue è un atto volontario, anonimo, responsabile, periodico e gratuito; evita di procrastinare interventi chirurgici, anche salvavita e sostiene i pazienti con importanti anemie e malattie ematologiche che hanno bisogno di trasfusioni e non possono riceverle per la carenza di sangue.

Riduzione delle scorte di sangue al De Lellis, appello di Asl e Avis alla donazione

Possono donare sangue tutti i cittadini dai 18 ai 65 anni (fino a 70 anni previa visita cardiologica) essere in buona salute e pesare più di 50 kg. Basta recarsi presso il Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Rieti (piano terra), dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 11:00. E’ possibile inoltre prenotare la donazione scegliendo giorno ed ora, telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:30 al numero telefonico 0746/278352 del Centro Trasfusionale - Presidio Ospedaliero di Rieti e ai numeri telefonici 0746/200655 – 393/8248254 dell’Avis comunale. Inoltre, è possibile aderire alle raccolte di sangue organizzate ogni mese sul territorio della provincia di Rieti (informazioni sulla pagina Facebook Avis provinciale Rieti).

Riduzione delle scorte di sangue, anche i carabinieri al centro trasfusionale per le donazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.