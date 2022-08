Rieti, ruba borsa ad una anziana. Arrestato da polizia e carabinieri

02 agosto 2022 a

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Rieti e personale dell’Arma addetto alla Scuola Interforze per la Difesa N.B.C. di Rieti, in collaborazione con il personale della “Squadra Volanti” della Questura di Rieti, hanno arrestato, in flagranza di furto aggravato, un 40enne del luogo.

Su segnalazione di un passante, un militare dell’Arma in forza alla Scuola N.B.C., libero dal servizio, è intervenuto nel parcheggio di un noto centro commerciale del capoluogo, dove, pochi istanti prima, ad una donna di 92 anni era stata sottratta la borsa dal carrello della spesa.

Il militare è riuscito a individuare l’autore del furto che si allontanava con la borsa e a bloccarlo, fino all’arrivo del personale della Squadra Volanti della Questura, competente in quel settore, come da Piano Coordinato di Controllo del Territorio. L’uomo, già noto alle Forze di Polizia, è stato denunciato in stato di arresto alla Procura della Repubblica di Rieti per furto aggravato.

