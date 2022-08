Rieti, ex postina scomparsa: le ricerche concentrate nel capoluogo

L.S. 02 agosto 2022 a

Da domenica le operazioni di ricerca di Silvia Cipriani, 77 anni, l’ex postina di Contigliano scomparsa ormai dal 22 luglio scorso, sono state sospese a Cerchiara, la frazione dove la donna risiede. Non si cerca più nella vegetazione e tra gli anfratti battuti metro dopo metro da vigili del fuoco, carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza e squadre di volontari della protezione civile. Della donna e soprattutto della sua auto, una Fiat Palio, non c’è traccia.

Un vero mistero. I vigili del fuoco non partecipano più alle ricerche almeno in maniera attiva ma sono pronti ad intervenire nel caso ce ne fosse bisogno. La speranza è quella di riuscire a trovare l’auto proprio per aver un punto di riferimento da dover eventualmente far ripartire le ricerche. Nel frattempo l’attenzione delle forze dell’ordine sembra essere concentrata nel Comune capoluogo e quartieri periferici.

L’ipotesi è che la donna possa essere tornata in città dove ha un appartamento in via Sacchetti Sassetti. Anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di ricostruire il transito della donna. “Tuttavia - fanno sapere dalla Questura - le telecamere presenti sono poche e non consentono la migliore copertura”. Poi l’invito ai cittadini “a fornire ogni notizia utile al fine di rintracciare la donna”.



