Fiano Romano comune cardioprotetto. Arrivano sei defibrillatori

Non sono rimaste solo le parole e le strette di mano, Fiano Romano è veramente un comune cardioprotetto. Dopo la presentazione del progetto avvenuta una settimana fa, sono stati installati in città 6 defibrillatori (DAE), donati durante l’ultima seduta del consiglio comunale. Immediatamente dopo, si è provveduto ad installare questi dispositivi in zone sensibili e frequentate della città. Le aree sono state scelte su suggerimento del dottor Riccardo Sonnino, ex direttore della sala operativa Ares 118, secondo determinati criteri: frequentazione, presenza di eventuale personale sanitario o volontario formato, presenza di videosorveglianza.

Le sedi scelte, quindi, sono: rarmacia Feronia - Bar Cristallo, farmacia Lapucci - Pasticceria Fieni, ufficio Postale - Piazza Fellini, palazzetto dello Sport, Palazzo comunale - piazza Matteotti e il centro sociale anziani, presso la villa comunale di prossima attivazione. “Vederli installati - ha scritto l’assessore Flavio Di Muzio alle Politiche Sociali e alle Salute sul suo profilo facebook - fa un certo effetto, sono felice ed orgoglioso del fatto che il progetto sia ora diventato concreto e visibile.

Il progetto “Fiano Romano – Comune Cardioprotetto” si è sviluppato in due fasi: il 14 maggio, al Palazzetto dello Sport, è stato organizzato il corso di primo soccorso BLS-D (Basic Life Support – Early Defibrillation) adulto e pediatrico per la formazione di 40 volontari; il 21 luglio sono stati donati i defibrillatori semiautomatici da parte di alcune realtà del territorio (Farmacia Feronia – Gruppo Coviello, Farmacia Lapucci, Geramed Srl, Methic Fiano Romano, Poliambulatorio Lifebrain – Gruppo Cerba HealthCare Fiano Romano, Studio Diagnostico Tiberino) che in Consiglio Comunale, lo stesso giorno, hanno ricevuto un riconoscimento per la collaborazione. Un riconoscimento è stato consegnato anche al dott. Riccardo Sonnino, anestesista e rianimatore, già direttore della C.O. di Roma Ares 118 e referente del progetto “Fiano Romano Comune Cardioprotetto”. Nel mondo, circa 17 milioni di decessi annuali sono imputabili ad una malattia cardiovascolare e di questi oltre il 50% sono dovuti a morte cardiaca improvvisa. In Italia ogni anno sono circa 50.000 le persone che perdono la vita per morte cardiaca improvvisa, di cui 1000 sotto i 35 anni d’età. Dati, questi ultimi, che hanno fortemente influenzato la volontà dell’Amministrazione di proseguire, nell’ambito delle politiche del benessere, nel cammino verso la salute dei cittadini, ritenendo strategiche le politiche della salute e del soccorso civile.



