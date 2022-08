Rieti, spaccio, droga e furti. Controlli lungo la Salaria

01 agosto 2022 a

I carabinieri della compagnia di Rieti continuano il percorso già intrapreso nelle scorse settimane, che ha portato ad intensificare ulteriormente i servizi di controllo del territorio, con particolare riferimento alle zone a ridosso della Salaria. Oltre ai normali servizi di controllo, è stato disposto l’impiego di ulteriori pattuglie di militari, per rafforzare il dispositivo normalmente impiegato dalle stazioni carabinieri competenti.

Nella serata di ieri (sabato 30 luglio), è stato svolto uno specifico servizio, che ha interessato le zone di Bivio di Belmonte, Ornaro, Ponte Buita e Osteria Nuova. Il servizio è stato finalizzato alla prevenzione di reati predatori, specie furti in abitazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stai inoltre predisposti 12 posti di controllo lungo le principali arterie strade, nel corso dei quali, sono state identificate 106 persone e controllati 81 autoveicoli; una sanzione è stata elevata per violazioni al codice della strada. La compagnia Carabinieri di Rieti disporrà analoghi servizi anche nelle prossime settimane.



