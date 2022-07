Rieti, lavoro. Vertenza Mvm: si sono dimessi gli ultimi tre lavoratori

Marco Staffiero 31 luglio 2022 a

Anche gli ultimi tre dipendenti rimasti nella Mvm hanno presentato le dimissioni per giusta causa. Tra silenzi e disinteresse, un’altra triste storia legata al mondo del lavoro nel territorio finisce nel dimenticatoio. A nulla sono serviti i numerosi appuntamenti e convocazioni tra comune, Prefettura e sindacati per scongiurare il peggio. “Ho avuto conferma – ha commentato il portavoce dei dipendenti dell’azienda – che non è rimasto più nessuno a lavorare. La nostra protesta, con scioperi, riunioni e convocazioni è iniziata a febbraio quando l’azienda non è stata più in grado di pagare i salari. Non sono servite le varie riunioni fatte in prefettura, nella sede comunale e con gli stessi sindacati. Adesso i 70 dipendenti si trovano da oltre 5 mesi senza stipendio, Qualcuno per fortuna ha trovato già un altro impiego, altri ancora stanno cercando anche nella vicina Umbria. E’ una delle tante storie – ha continuato il portavoce – che rispecchia la grande crisi del lavoro e soprattutto la totale mancanza di rispetto verso i lavoratori in generale”. Come più volte sottolineato la mancanza di operai specializzati sul territorio potrebbe coinvolgere nel breve tempo le comunicazioni, dato che la società ha importanti clienti come Tim, Open Fiber ed Enel. Nel corso del tempo abbiamo più volte cercato di contattare l’azienda, ma non è stato mai possibile avere risposte. Difficoltà riscontrata anche dai sindacati stessi. La storia inizia a fine gennaio, primi di febbraio quando si avverte subito che con il mancato pagamento del salario qualcosa di non positivo si intravedeva all’orizzonte.

Vertenza Mvm, i parlamentari reatini scrivono al ministro Giorgetti

Numerose le proteste, le agitazione e gli scioperi, ma sono serviti a poco. Alcuni di loro, i più giovani per fortuna sono stati assunti da altre realtà, ma gli altri i più grandi, con un mercato del lavoro sempre più competitivo e frenetico non sono stati così fortunati, per il momento. Per quanto riguarda il mancato salario di circa 5 mesi, qualche dipendente si è affidato personalmente all’avvocato per una fase giudiziaria. Facendo una media tra chi lavora, da 10 anni e da chi lavora da circa 2 anni, ogni dipendente, tra Tfr, ferie e salario mensile deve prendere circa 8 mila euro. Intanto, il sito internet dell’azienda rimane operativo e sull’home page troviamo: “I nostri punti di forza in un mercato in evoluzione” oppure, “Anche se non ci vedi, siamo dietro ai servizi che usi ogni giorno”. La vertenza ha visto l’interessamento anche da parte dei deputati Lorenzoni, Melilli, Fusacchia e Trancassini, che presentarono una interrogazione parlamentare sulla vicenda. Adesso con l’uscita dalla scena politica di Melilli la situazione non rimarrà semplice.

Mvm a rischio sfratto, da sette mesi la proprietà non paga neanche l'affitto

