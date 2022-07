Rieti, ex Croce Rossa di Fara in Sabina. Il Consiglio approva l'accordo di valorizzazione

Paolo Giomi 31 luglio 2022 a

Dopo il voto unanime all’ordine del giorno sull’istituzione del commissariato di polizia di Passo Corese, l’ultimo consiglio comunale di Fara Sabina approva, sempre con il benestare dell’intera aula, l’accordo di valorizzazione stipulato tra il secondo Municipio della provincia di Rieti e l’Agenzia del Demanio per la rivalutazione dell’ex Croce Rossa. Un accordo che si pone come obiettivo – non poco ambizioso – quello di dare concreta attuazione al protocollo d’Intesa sottoscritto tra gli stessi partner, Comune e Demanio, nel dicembre del 2020, per immettere sul mercato il complesso immobiliare che da decenni ormai attende di essere riqualificato e dargli maggiore appetibilità.

Lo studio di fattibilità effettuato nei mesi scorsi indirizza la valorizzazione del complesso verso la costituzione di un polo turistico-ricettivo, un polo socio-assistenziale e una nuova centralità urbana per cultura e tempo libero. Da qui la necessità di integrare tra loro destinazioni connesse a differenti forme di ospitalità, supportate da un’idonea rete di servizi pubblici e privati. Il masterplan di variante urbanistica individuerà, dunque, un mix funzionale applicabile all’intero comprensorio, con destinazione urbanistica di tipo misto: turistico-ricettivo, socio-sanitario assistenziale, servizi pubblici (di carattere socio-culturale) e servizi privati ad uso pubblico (esercizi commerciali di vicinato, botteghe e laboratori d’artigianato, ristoranti, bar). La variazione al Piano Regolatore Generale vigente, essendo all’interno di un accordo tra istituzioni, sarà effettuata mediante il ricorso a procedure semplificate. Alla conclusione dell’iter, il Comune acquisirà il diritto al riconoscimento da parte dello Stato di una quota premiale variabile, ricompresa tra il 5% ed il 15% del valore ricavato dalla vendita dell’immobile, che permarrà per ogni tentativo di vendita intentato nel tempo dall’Agenzia del Demanio. In caso di concessione di valorizzazione dell’intero complesso o di parti di questo, al Comune verrà corrisposta una somma pari al 10% del valore del canone percepito dallo Stato per l’intera durata della concessione.

“Quello di ieri rappresenta un passo in avanti nella proficua collaborazione istituzionale tra Comune e Agenzia del Demanio per la valorizzazione del complesso Ex Cri – ha dichiarato l’assessore a urbanistica e lavori pubblici del Comune di Fara Sabina, Giacomo Corradini - come Amministrazione abbiamo già investito 50mila euro per lo studio della variante urbanistica. Credo sia evidente la forte volontà delle istituzioni a lavorare insieme per immettere sul mercato il complesso ex Croce Rossa. Vorrei sottolineare che arrivare al punto in cui siamo oggi non era affatto scontato, il Demanio ha infatti moltissimi siti in Italia di rilevante interesse, e non era detto che avrebbe investito e creduto in questo progetto così come ha fatto, presentando il sito in contesti prestigiosi a investitori internazionali. Non posso che ringraziare il Demanio per questo. Credo che anche la reale e seria collaborazione di questa amministrazione abbia giocato un ruolo importante. Procederemo ora con il lavoro per la variante urbanistica propedeutica all’immissione del complesso sul mercato. Da parte nostra sarà massima l’attenzione a questo progetto – ha concluso Corradini - che per la prima volta getta basi serie e speranzose per la valorizzazione di un luogo bellissimo molto amato del nostro territorio”.

