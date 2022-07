Rieti, carabinieri. Il comandante del nucleo operativo e radiomobile Paolo Bernabei promosso capitano

31 luglio 2022 a

Il comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Rieti, Paolo Bernabei è stato promosso capitano. Un meritato traguardo per un esperto Ufficiale che corona così la sua variegata carriera nell’Arma. L’ufficiale 55enne, romano d’origine, laureato in Scienze dell’Amministrazione, si è arruolato nell’Arma nel 1986. Nel biennio 1986/1988 ha frequentato la scuola sottufficiali, quindi ha prestato servizio al Comando carabinieri di Napoli - Scali Marittimi, al Nucleo radiomobile del Gruppo di Napoli, alla 7^ e all’11^ Brigata mobile, alla Divisione unità mobili e specializzate, al 10° battaglione Campania e al comando Legione Campania.

Dal 2006 al 2018 le esperienze professionali più significative: comandante di stazione a Capriati Volturno (CE) e Colleferro (RM). Nel 2018 ha frequentato il 2° corso per Ufficiali del ruolo straordinario presso la scuola ufficiali di Roma e, fino ad oggi, ha retto prima il comando della sezione operativa e successivamente il comando del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Rieti. Tra le onorificenze conferite al capitano Bernabei spiccano la medaglia mauriziana e l’attestato di pubblica benemerenza del dipartimento della Protezione civile per l’emergenza rifiuti in Campania.

Trentasei anni dedicati all’Arma da parte dell’Ufficiale che ha già ricevuto i gradi direttamente dal comandante della Legione generale di divisione Antonio de Vita nel corso di una solenne cerimonia a Roma ed oggi ha ricevuto gli auguri dal comandante provinciale, colonnello Bruno Bellini, dagli altri ufficiali della sede e dai suoi diretti collaboratori.

