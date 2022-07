Bandi della Fondazione Varrone, sono stati 29 i progetti finanziati

29 luglio 2022 a

a

a

Laboratori, biblioteche, corsi musicali e teatrali, progetti e attrezzature per disabili, attività sportive, strutture di accoglienza per animali: sono solo alcuni dei progetti finanziati dalla Fondazione Varrone attraverso il Bando richieste generali di contributo aperto tra aprile e maggio per stimolare una maggiore partecipazione del territorio alla condivisione delle risorse dell’ente e per ampliare la platea dei beneficiari. Quattro i settori interessati: istruzione, attività sportive, volontariato e protezione e qualità ambientale.

Dal Pnrr 50 milioni per l'università. Obiettivo: tremila studenti entro tre anni

Su 32 progetti presentati, ne sono stati accolti e finanziati 29: con il contributo di 113.750 euro della Fondazione, verranno attivate iniziative che avranno una ricaduta sul territorio di oltre 454 mila euro. L’istruzione è il settore che ha raccolto più interesse, con 13 progetti presentati e altrettanti finanziati per un totale di 64.750 euro. Fondi che andranno a istituti scolastici, comuni e associazioni di promozione sociale attive nel campo del teatro, della musica e dell’educazione e che serviranno a potenziare laboratori e biblioteche pubbliche e a sostenere iniziative per bambini e ragazzi.

L'enogastronomia spinge la ripresa. Boom di attività presenti sul territorio

A seguire le Attività sportive, con 8 progetti accolti e finanziati per un totale di 24 mila euro destinati a polisportive, associazioni sportive dilettantistiche, comuni e comitati di settore impegnati nel calcio, basket, mountain bike, atletica e attività sportive finalizzate all’inclusione sociale. Al settore del volontariato sono andati 13 mila euro per finanziare 4 progetti presentati da cooperative sociali e onlus a beneficio di disabili e anziani e da organizzazioni di volontariato impegnate nella ricerca e nella salvaguardia degli animali. Nel settore protezione e qualità ambientale sono 4 i progetti per un totale di 12 mila euro: ne beneficeranno due comuni, un’associazione di promozione sociale che fa ricerca nel campo della coltivazione di specie antiche e un centro di accoglienza di animali in difficoltà.

Il presepe piace anche d'estate, in 25 mila hanno visitato l'esposizione a Palazzo papale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.