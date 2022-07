Pnrr, il Comune si riorganizza e prepara nuove assunzioni

Monica Puliti 29 luglio 2022 a

Una macchina organizzativa più efficiente ed efficace, funzionale alle opportunità offerte dal Pnrr. L’assessore a Personale e Polizia locale, Oreste De Santis, annuncia una nuova stagione di riorganizzazione della struttura del Comune, già avviata nei mesi scorsi con l’assunzione di personale che ha svecchiato la pianta organica dell’Ente, andando a sostituire i dipendenti andati in pensione, e che proseguirà nei prossimi con l’ingresso di altre 18 figure professionali.

“La stagione che sta vivendo il Paese – dice l’amministratore -, compreso il nostro Comune, è complicata ma anche ricca di sfide ed opportunità, a partire da quelle legate all’attuazione del Pnrr-Piano nazionale di ripresa e resilienza. In quest’ottica, la volontà della nuova Amministrazione è quella di riorganizzare profondamente la macchina comunale, conferendole caratteristiche più adeguate alla nostra epoca e al ruolo della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa”. Così si procederà ad una riorganizzazione della macro-struttura dell’Ente, rideterminando le funzioni all’interno di alcuni settori e potenziando significativamente quelli tecnici che saranno in prima linea su vari fronti come, appunto, l’attuazione dei progetti legati al Pnrr. “Il potenziamento – aggiunge De Santis - passerà attraverso la valorizzazione del personale interno, una più efficace distribuzione degli uffici e l’ingresso di forze nuove e adeguatamente formate all’interno della pianta organica dell’Ente”.

E a proposito di forze nuove, a bilancio approvato anche dalla Cosfel, la commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali cui il documento sarà inviato (perché, sottolinea l’assessore, “non possiamo sforare di un euro”), al Comune di Rieti arriveranno 18 nuove figure professionali per un costo di 550 mila euro: si tratta di 3 tecnici, questi a costo zero, provenienti dall’Ufficio per la ricostruzione post sisma; 4 dipendenti di categoria D per i settori Urbanistica e Lavori pubblici, funzionali al Pnrr; 9 di categoria C per gli uffici a contatto con il pubblico; un operaio e un dirigente, entrambi destinati al magazzino comunale. “Vorrei ringraziare – conclude De Santis – i vigili urbani per il lavoro che svolgono quotidianamente; forse riusciremo ad assumerne altri 2”. Durante il suo mandato nella precedente giunta Cicchetti, e poi adesso con il sindaco Sinibaldi, l’assessore De Santis ha provveduto all’assunzione di un centinaio di persone (“quando sono arrivato in Comune i dirigenti erano ridotti al lumicino, oggi ne abbiamo 8, per questo la macchina amministrativa ha ripreso a camminare bene”).



