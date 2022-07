Cambio al vertice della guardia di finanza, Giovanni Messa lascia ad Andrea Alba

28 luglio 2022 a

a

a

Cambio al vertice della Guardia di finanza di Rieti. Dopo quattro anni il colonnello Michele Giovanni Messa ha lasciato l’incarico di comandante provinciale e sarà posto in congedo per raggiunti limiti di età. Il nuovo comandante provinciale di Rieti è il colonnello Andrea Alba, proveniente dal Gruppo Guardia di finanza di Ponte Chiasso, in provincia di Como. È sposato ed ha due figlie.

La Guardia di Finanza festeggia i 248 anni dalla fondazione. Il bilancio dell'attività svolta



Il colonnello Andrea Alba, nato nel 1975 a Montebelluna (Treviso), si è arruolato nel Corpo nel 1994 ed ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza; è laureato in Giurisprudenza ed ha ricoperto, nel corso della carriera, prestigiosi incarichi di Comando presso Reparti operativi del Corpo di Bolzano, Udine, Verona e Bologna.

Attivata una task force per i controlli sugli allevamenti di bestiame



Alla cerimonia, che si è svolta presso la sede del Comando provinciale “Guardia M.A.V.M. Luigi Mattei” di Rieti, ha presenziato anche il comandante regionale Guardia di Finanza Lazio, generale di Divisione, Virgilio Pomponi.

Rimane in carcere l'aggressore dei finanzieri. Obbligo di firma per il complice

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.