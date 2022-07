Rieti, nuova giunta a Fonte Nuova senza il Pd

Matteo Torrioli 28 luglio 2022 a

Una giunta in continuità con quella precedente, seppur con l’inserimento di qualche volto nuovo. Dopo circa due mesi dalle elezioni, il sindaco di Fonte Nuova Piero Presutti ha presentato la squadra di governo che lo accompagnerà, possibilmente, per i prossimi cinque anni. Un lavoro difficile quello portato avanti dal primo cittadino, costretto a misurarsi con una maggioranza eterogenea, che va da Fratelli d’Italia al Partito Democratico (presentatosi alle elezioni con la lista civica Rete Democratica).

Nell’ultimo consiglio comunale Piero Presutti ha annunciato che terrà per sé le deleghe alla Polizia Locale e alla Protezione Civile. Non solo. Il sindaco ha voluto tenere anche la delega al ciclo dei rifiuti. Una tematica più che mai importante, visto il coinvolgimento, neanche così indiretto, di Fonte Nuova con la riapertura del TMB dell’Inviolata. Il ruolo di vicesindaco sarà ricoperto da Umberto Falcioni, al quale sono andate le deleghe anche a bilancio, commercio e personale. L’importante assessorato ai lavori pubblici è stato affidato a Lorena Colasanti mentre alle attività produttive ci sarà Cecilia Vitelli. L’assessorato all’urbanistica e all’attuazione del Pnrr è andato a Davide Carrarini mentre a Riccardo Guidarelli è toccato l’assessorato all’edilizia scolastica e alla scuola. Francesca Di Paolo guiderà i servizi sociali mentre Maurizio Guccini sarà assessore al decoro urbano, comunicazione e cultura.

Claudio Floridi è il presidente del consiglio comunale, al Silvia Fuggi la vice. Come detto, la composizione della giunta non è stata per niente semplice. Salta subito agli occhi, infatti, che Rete Democratica, presente in consiglio con Roberto Blasi ed Eleonora Panzardi, è rimasta fuori dalla Giunta. La coabitazione con una lista a vocazione centro destra non è stata mai facile per i dem che, prima delle elezioni, erano entrati in coalizione a sostegno di Presutti. Ora bisogno capire se quanto accaduto possa concretizzarsi in uno strappo istituzionale. In ogni caso la maggioranza, anche senza Rete Democratica, continuerebbe ad avere un margine importante rispetto ai numeri delle opposizioni.

