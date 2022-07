Anziana scomparsa, impiegate per le ricerche anche le unità cinofile

L.S. 27 luglio 2022 a

Sembra essere svanita nel nulla la donna di 77 anni di cui non si hanno più notizie da venerdì. Le ricerche per cercare di trovare Silvia Cipriani (nella foto) vanno avanti senza sosta ma per il momento non hanno dato esito positivo. Aumentano le forze in campo e in Prefettura ieri si è tenuta una riunione in videoconferenza per fare il punto della situazione e cercare soluzioni alternative e soprattutto dare notizie ai parenti che hanno denunciato la scomparsa lo scorso 23 luglio.

Le ricerche, il cui coordinamento operativo è curato dalla Questura di Rieti, sono iniziate, nella giornata di sabato, subito dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari della donna e interessano principalmente il territorio cittadino e la località di Cerchiara dove la signora Cipriani dimora stabilmente. Partecipano attivamente alle ricerche, oltre al personale della questura, i carabinieri, la guardia di finanza e i vigili del fuoco, con il coinvolgimento della Asl di Rieti per i profili di competenza.

Prosegue anche la raccolta di informazioni ed elementi utili presso parenti e conoscenti, con l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e degli esercizi pubblici al fine di ricostruire i possibili movimenti della donna negli ultimi giorni. Le ricerche, tuttavia, sono rese più complesse dall’impossibilità di circoscrivere una specifica area geografica, anche a causa della mancanza di notizie sull’ultimo punto di avvistamento della donna, scomparsa unitamente all’autovettura di proprietà. Dalla giornata di ieri anche unità cinofile di vigili del fuoco e guardia di finanza stanno perlustrando la zona boschiva prospicente l’abitazione di Silvia Cipriani. Le ricerche proseguiranno anche nella giornata odierna.

