Appalti Ares 118, assolto Calabrese e condannato Tesoriere a 6 anni e 8 mesi

Sentenza di primo grado sul presunto giro di tangenti tra il 2013 e il 2014 in cambio del rinnovo delle convenzioni all'Ares 118 per la gestione di alcune postazioni di emergenza sanitaria (Poggio Mirteto, Borgo San Pietro, Paganico e Torri in Sabina). Il tribunale penale di Rieti in composizione collegiale (presidente Sabatini, giuidici a latere Prota e Marinelli) hanno assolto Giosuè Calabrese, ex direttore amministrativo dell'Ares 118, e condannato a sei anni e otto mesi di reclusione l'ex direttore della centrale operativa Alfonso Tesoriere. I due, insieme ad altre dieci persone coinvolte a vario titolo, erano appunto indagate per gli appalti dell'Ares 118.

Il pubblico ministero Lorenzo Francia aveva chiesto l'assoluzione per Calabrese e 8 anni per Tesoriere. Per gli imputati i reati ascritti a vario titolo e secondo i differenti ruoli e mansioni ricoperti sono quelli di truffa ai danni dello Stato, peculato, abuso d'ufficio, concussione, corruzione, falso ideologico e frode nelle pubbliche forniture. I legali di Tesoriere hanno annunciato ricorso in Appello. Tra 90 giorni si conosceranno le motivazioni della sentenza di primo grado.

