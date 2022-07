Ferma l'auto che lo precede e picchia il conducente. Denunciato 45enne

26 luglio 2022 a

Tutto potrebbe essere nato per un diverbio tra automobilisti ma la reazione avuta da un automobilista non giustifica affatto quanto potrebbe essere accaduto. Infatti, i carabinieri della stazione di Orvinio hanno denunciato un 45enne romano, ritenuto responsabile di violenza privata e percosse.

Secondo quanto sarebbe emerso l’uomo, già noto alle forze di polizia, alla guida della propria auto a Orvinio, ha messo in atto manovre pericolose per fermare la macchina che lo precedeva, costringendo il conducente, un 74enne del luogo, a fermarsi. Sceso dall’auto, si è scagliato contro quest’ultimo e, senza alcun plausibile motivo, lo ha colpito con calci e pugni per poi risalire in macchina e darsi alla fuga. Il malcapitato, immediatamente soccorso dai sanitari del 118, fortunatamente non ha riportato lesioni significative.

Le indagini dei carabinieri della stazione di Orvinio, partite a seguito della denuncia della persona offesa, hanno consentito, in brevissimo tempo, di individuare ed identificare l’autore dell’aggressione. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti per violenza privata e percosse. Sarà il giudice del Tribunale di Rieti a stabilire se sussistano le condizioni per confermare i reati a lui contestati dai carabinieri.

