Incubo furti in Sabina. Case svaligiate dai ladri durante festa patronale

27 luglio 2022 a

a

a

Torna l’incubo dei furti nelle abitazioni. Ad Osteria Nuova e dintorni, durante l’estate si ripete il copione: furti e intrusioni, a scopi illeciti, nelle proprietà private e commerciali. A lanciare l’allarme è il sindaco Veronica Diamilla: “Da diversi giorni, la popolazione di Casali di Poggio Nativo si trova a vivere in un clima di profonda insicurezza, spaventata dai sempre più numerosi furti che ogni notte hanno colpito abitazioni; molti cittadini – sottolinea Diamilla –, si sono rivolti a me per chiedere una difesa più incisiva in questa fase di costante e potenziale pericolo. L’impegno delle forze dell’ordine è evidente – ha tenuto a rimarcare –, ma purtroppo non sufficiente a contenere questa banda di delinquenti che entra nelle nostre case, privandoci di oggetti preziosi, e ancor più di affetti e ricordi, violando l’intimità familiare. Queste ripetute effrazioni peraltro vanno a rovinare le bellissime serate di festa in paese, che torna a celebrare la patrona, Sant’Anna, dopo lo stop per la pandemia e ne intaccano la serenità ritrovata”.

Alla guida dell'auto in stato di ebbrezza, denunciati due giovani



Dinanzi alla recrudescenza del fenomeno criminale, Diamilla s’è rivolta al prefetto di Rieti per “chiedere un potenziamento dell’attività di vigilanza, con lo scopo di contenere i furti e rassicurare la popolazione; inoltre – precisa – ho parlato col tenente colonnello Ronci, comandante Compagnia Carabinieri Poggio Mirteto, che mi ha assicurato che sono in atto attività investigative per individuare i responsabili e che verrà rafforzata l’azione preventiva e di controllo”.

Gli occhi del mondo sul lago del Salto per i mondiali di wakeboard



In questa situazione d’emergenza, Diamilla ha voluto “ringraziare le istituzioni per il duro lavoro, malgrado la carenza di risorse umane e un territorio quello di Poggio Nativo, e ancor più, quello dei comuni che ruotano su Osteria Nuova, piccolo per abitanti, eppur esteso territorialmente e con molta campagna”. Quindi l’invito del sindaco alla popolazione “a esser vigile, segnalando qualunque cosa possa aiutare a fermare i delinquenti”. Lo scorso anno addirittura si diede vita ad una petizione sottoscritta dalle oltre 70 attività commerciali locali per sollevare a Prefetto, Questore, carabinieri e sindaci dell’area, maggiore attenzione sulla questione sicurezza.

Sicurezza, mancano vigili urbani nei Comuni della Sabina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.