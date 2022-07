Salute pubblica, Sinibaldi e Palomba incontrano ordini professionali e terzo settore

25 luglio 2022 a

Salute pubblica sotto la lente. Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e l’assessore alle politiche sociali e alla salute pubblica, Giovanna Palomba, hanno convocato un primo incontro con Ordini professionali e rappresentanti del terzo settore per avviare il percorso di confronto sul primario tema della salute pubblica, a cui ne seguiranno altri nelle prossime settimane. Alla riunione che si è tenuta in sala consiliare, hanno partecipato rappresentanti dell’Ordine dei medici, dell’Ordine dei farmacisti e rappresentanti delle associazioni – aderenti al Coordinamento per il diritto alla salute – Amar, Anmic, Alcli Giorgio&Silvia, Avis, Cittadinanzattiva, Rieticuore, Rieti Diabete e Alice Rieti.

“Diamo seguito agli impegni assunti in campagna elettorale con l’obiettivo di realizzare un costante e approfondito confronto con le realtà che operano nel campo della salute pubblica e che conoscono a fondo i problemi, le criticità e le potenzialità del settore – dichiarano il sindaco Daniele Sinibaldi e l’assessore Giovanna Palomba –. Vogliamo recitare un ruolo da protagonista nelle scelte strategiche che vengono compiute sul sistema della sanità, soprattutto in un momento storico che ci consegna ancora le ferite della pandemia e ci chiama ad essere vigili e attenti sugli investimenti che riguardano il futuro.

Siamo certi che il mondo dell’associazionismo e le capacità e le conoscenze dei professionisti che operano nella sanità saranno elemento importante per migliorare la capacità di interlocuzione con la Regione Lazio e con l’Azienda sanitaria. Ringraziamo tutti i partecipanti per l’adesione convinta al percorso che stiamo impostando e per il sereno confronto odierno”.

