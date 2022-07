Rimane in carcere l'aggressore dei finanzieri. Obbligo di firma per il complice

26 luglio 2022 a

Arriva il Taser per le forze dell’ordine di Rieti, strumento che avrebbe certamente fatto la differenza nell’aggressione di venerdì scorso a Vazia dei tre finanzieri da parte di due egiziani, arrestati subito dopo e finiti uno ai domiciliari e l’altro in carcere; gli extracomunitari titolari di un autolavaggio sulla terminillese sono stati sentiti ieri mattina dal giudice che ha confermato la misura cautelare in carcere per uno e disposto l’obbligo di firma giornaliero presso la caserma della Guardia di finanza per l’altro.

L’episodio, si ricorderà, era stato innescato dalla notifica di un atto amministrativo, che aveva provocato la reazione violenta dei due extracomunitari, uno in particolare spalleggiato dal secondo, che si era scagliato addosso ai tre finanzieri mandandoli in ospedale: uno in gravi condizioni per la frattura scomposta della tibia, mentre gli altri due, usciti in serata dal San Camillo De Lellis, per lesioni che i sanitari hanno giudicato guaribili in venti giorni. Tornando al Taser infatti, e come annunciato qualche giorno fa dal sottosegretario al ministero degli Interni, Nicola Molteni, anche gli operatori di pubblica sicurezza del territorio avrebbero dovuto ricevere in dotazione la pistola elettrica durante i servizi di pattugliamento. “La pistola a impulsi elettrici, che è già in dotazione a polizia, carabinieri e finanza in tutto il Paese - aveva spiegato Molteni - dal 25 luglio sarà destinata agli operatori di pubblica sicurezza delle province di Viterbo e di Rieti che si occupano di prevenzione e di controllo del territorio. L’utilizzo operativo di quest'arma non letale, di difesa e non di violenza, è stato avviato, con un crono-programma partito il 14 marzo scorso, dopo un’articolata fase di sperimentazione e un periodo di addestramento da parte degli operatori interessati”.

E il Taser ieri iera puntualmente in dotazione alla Polizia ma non ancora nella disponibilità degli operatori della Guardia di finanza, arma con cui i tre finanzieri avrebbero potuto difendersi contro i calci e i pugni rifilatigli dagli egiziani. Negli ultimi quattro mesi ciascun poliziotto, carabiniere e finanziere ha sostenuto un corso di formazione della durata di una settimana, sia pratico che teorico, per prendere confidenza con l’uso della pistola a impulsi elettrici, per sapere come e quando utilizzarla e le conseguenze che potrebbe derivarne per la persona contro cui viene usata.

