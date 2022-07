Sicurezza, mancano vigili urbani nei Comuni della Sabina

Paolo Giomi 26 luglio 2022 a

Il ventilato ridimensionamento del posto di polizia di Via Ternana rappresenterebbe un’autentica “mazzata” per la tutela della sicurezza e della legalità in tutto il quadrante sabino non soltanto per l’importante ruolo che il presidio delle forze dell’ordine svolge ormai da decenni a Passo Corese, Fara Sabina e in tutta l’area circostante, ma anche perché andrebbe ad unirsi ad una storica e ormai consolidata carenza di personale, ad esempio, tra le forze di polizia locale. Non soltanto il corpo di Fara Sabina, da anni sottodimensionato, ma anche, o per meglio dire soprattutto, in quello dell’Unione dei Comuni della Bassa Sabina, e in tutti i corpi di polizia locale gestiti in maniera “consorziata” dalle Unioni dei Comuni. Che rappresentano un presidio insufficiente per un’area così vasta.

Lo dicono, da tempo, sindaci e presidenti delle Unioni dei Comuni di tutta l’area tiberina, lo ha ricordato ieri la Cgil, attraverso il direttivo dei pensionati, tornato sull’argomento sottolineando come “personale della pubblica amministrazione già manca in maniera notevole e pericolosa tra le forze della polizia locale, la polizia municipale dei principali Comuni e Unioni dei Comuni della Sabina, che è la causa delle difficoltà e disservizi nel svolgere ruolo e funzione che gli compete per legge nel tutelare la sicurezza della cittadinanza.

Che questa carenza viene supportata da polizia, carabinieri e finanzieri, per questioni come gli incidenti stradali che potrebbero, invece, essere espletati dalla polizia locale se il loro organico fosse adeguato alle necessità del territorio – dicono dal comitato direttivo della Lega Sabina Salario dello Spi Cgil Rreva - le stesse Forze di Polizia che sono già molto impegnate in altri compiti ancora più importanti, come stanno dimostrando con la loro positiva azione nel contrastare lo spaccio della droga che sta imperversando tra i giovani della Bassa Sabina. Preoccupante fenomeno denunciato recentemente alle autorità Locali anche dai nonni del sindacato pensionati della Cgil della nostra Lega. Per queste ragioni – continuano i rappresentanti sindacali - e anche per il fatto che gli anziani e i pensionati quali persone fragili e sole sono spesso esposte a raggiri e truffe, rapine ed altro da parte dei male intenzionati, siamo allarmati dal paventato pericolo di un peggioramento dei già insufficienti livelli di legalità e sicurezza esistenti nella Sabina”. Da qui l’invio di un ordine del giorno alle amministrazioni locali, avente obiettivo “una positiva soluzione del problema”.

