Asl reatina in affanno, all'appello mancano 50 medici ospedalieri

Monica Puliti 25 luglio 2022 a

a

a

Un sistema sanitario deficitario sotto molti punti di vista, anche quello dei camici bianchi. La pandemia ha alzato il velo su un problema, l’insufficienza dei medici - cronicizzatosi negli anni a causa del numero chiuso degli accessi ai corsi di laurea in medicina, della sproporzione tra pensionamenti e nuove assunzioni, del tetto di spesa imposto alle Regioni e della mancata programmazione formativa -, con il quale anche gli ospedali reatini, come il resto delle strutture del servizio sanitario nazionale, stanno facendo i conti. I medici sono pochi e, specie dalle nostre parti, se ne hanno l’occasione si trasferiscono altrove, dove le possibilità di fare carriera ed esperienza sono maggiori che qui.

I contagi tornano a salire nel Reatino, all'ospedale De Lellis morto 86enne

Secondo i sindacati all’appello, per quel che riguarda le strutture della Asl reatina, ne mancano una cinquantina tra Pronto soccorso, Malattie infettive, Ortopedia, Cardiologia, Rianimazione, anestesisti, solo per ricordare gli ambiti più sofferenti. C’è anche da aggiungere che molti dei nostri medici ospedalieri non sono reatini e perciò, come detto, avendone l’opportunità chiedono il trasferimento per riavvicinarsi a casa e per le possibilità di sviluppi di carriera che qui, per ovvie ragioni, sono inimmaginabili. Durante la pandemia si è ovviato al problema con assunzioni straordinarie, quasi tutte precarie, anche di neolaureati e specializzandi al quarto anno, figure “reclutate” anche dall’Azienda sanitaria locale reatina per far fronte all’insufficienza di camici bianchi esplosa nel 2020, in coincidenza con la pandemia, specie nei Pronto soccorso.

Finanzieri aggrediti da extracomunitari, ricoverati in gravi condizioni al De Lellis

Il problema non è di veloce soluzione per via delle tempistiche necessarie per la formazione di un medico che dopo il corso di laurea deve specializzarsi, percorso che richiede una decina di anni; quello della formazione è una delle ragioni che hanno portato al deficit, che investe anche i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta: l'assenza di programmazione del sistema formativo ha di fatto causato un imbuto per cui per molti laureati in medicina non c’erano sufficienti borse di studio per specializzarsi e quindi si sono formati pochi giovani medici. Solo negli ultimi anni c'è stata una inversione di tendenza e si è passati, a livello nazionale, dalle 6-7 mila borse l'anno alle 13.400 del 2020 e alle oltre 18 mila del 2021. Una dura lezione quella impartita dal Covid al sistema sanitario e di cui, si spera, gli addetti ai lavori facciano tesoro per evitare, tra le altre cose, che la carenza di medici non si acuisca ulteriormente.

Riduzione delle scorte di sangue al De Lellis, appello di Asl e Avis alla donazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.