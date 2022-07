L'auto si sfrena e travolge una ragazza. Trasferita in ospedale in gravi condizioni

24 luglio 2022 a

Travolta dall’auto che si è improvvisamente sfrenata. Il grave incidente è accaduto a Vacone Sabino. Vittima una ragazza appena scesa dall’automezzo e che è stata investita in pieno dalla vettura e schiacciata contro la ringhiera. Per il momento quello che si sa è che la donna dopo essere stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata prima all’ospedale San Camillo De Lellis in codice rosso e successivamente trasferita in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma vista la gravità delle lesioni riportate.

Secondo quanto ricostruito la donna aveva parcheggiato la propria auto quando all’improvviso si è sfrenata prendendo velocità in discesa. La donna non ha potuto evitare l'impatto ed è finita contrastata tra una ringhiera e il mezzo riportando, in particolare, un trauma toracico da schiacciamento oltre a diverse fratture e lesioni interne.

