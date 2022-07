Provocano incidente con l'auto ma non si fermano a soccorrere 14enne a terra. Due giovani denunciati

23 luglio 2022 a

Omissione di soccorso e due giovani finiscono nei guai. Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Poggio Moiano hanno denunciato un cittadino rumeno di 28 anni e un 30enne italiano per omissione di soccorso. Nei pressi di Osteria Nuova i due, a bordo dell’auto di proprietà dell’italiano e condotta dal ragazzo rumeno, hanno provocato proprio per guida decisamente disinvolta, la caduta dal ciclomotore di un ragazzo di 14 anni – che, nella circostanza, ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni – per poi dileguarsi senza prestare soccorso al minore rimasto dolorante a terra.

Tuttavia le indagini dei carabinieri di Poggio Moiano avviate dopo la denuncia presentata dai familiari del minorenne, hanno consentito in tempi brevissimi di risalire al modello dell’auto e di identificare i due autori del reato che sono stati a loro volta denunciati alla Procura della Repubblica di Rieti. A pronunciarsi sulla atte dibilità delle ipotesi di reato contestate ai due giovani sarà il giudice del tribunale di Rieti.

