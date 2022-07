Conferita la cittadinanza italiana a Don Valerio Shango

L.S. 23 luglio 2022 a

Don Valerio Shango, originario della Repubblica democratica del Congo, è ufficialmente diventato un cittadino italiano. Il Comune di Contigliano ha festeggiato l’evento nel corso di una cerimonia a Villa Battistini. L'attuale direttore dell’Ufficio diocesano Problemi Sociali e Lavoro, sempre in prima fila per quanto riguarda le tematiche del mondo del lavoro, è arrivato a Rieti nel maggio del 1989 attualmente è parroco a Monte San Giovanni ma residente a Contigliano.

Dopo la firma del decreto rilasciato dal presidente della Repubblica don Valerio Shango non ha nascosto l’emozione ringraziando le autorità presenti oltre a molti suoi parrocchiani. Da 33 anni don Valerio, nato nel 1956, è un punto di riferimento non solo per i suoi fedeli ma per l’intera comunità reatina. Lo si ricorda in prima fila al fianco dei lavoratori nelle varie vertenze a difesa dei posti di lavoro o nelle battaglie a difesa dei diritti sociali.

“La cittadinanza italiana non è solo un atto formale ma qualcosa di più - ha detto il sindaco di Contigliano Paolo Lancia che ha presieduto la cerimonia - è il riconoscimento del suo impegno non solo come esponente della chiesa reatina”. “Viviamo tempi difficili ma come Chiesa siamo sempre pronti a sostenere tutti - ha detto don Valerio -. La persona umana di quasiasi origine, cultura ed estrazione sociale deve essere sempre al centro della nostra attenzione per dare una speranza al territorio martoriato dalla crisi del lavoro”. A portare un saluto anche i sindaci di Rieti e Monte San Giovanni, sindacati e rappresentanti delle associazioni.



