Aggressione di Vazia, sarà operato uno dei tre finanzieri feriti

“Aggressione di una ferocia inaudita e ingiustificata”. Chi ha assistito al pestaggio dei finanzieri che erano andati a notificare un atto amministrativo ad uno degli extracomunitari titolari di un autolavaggio sulla Terminillese è rimasto colpito dalla violentissima reazione di uno dei giovani: calci, pugni, spintoni hanno messo ko prima i due finanzieri che avevano bussato alla portta della loro abitazione di Vazia e quindi ferito un terzo collega arrivato in supporto. Il più grave ha riportato la frattura scomposta della tibia ed è ricoverato al De Lellis, gli altri due hanno riportato ferite e contusioni varie per una prognosi di 20 giorni e sono stati dimessi nella serata di venerdì. Si sono invece spalancate le porte del carcere di Vazia per uno dei due aggressori mentre l’altro complice si trova agli arresti domiciliari e per lui è previsto domani l’interrogatorio. Un episodio sconcertante e fuori da ogni logica visto che i finanzieri dovevano consegnare una notifica amministrativa a causa del sequestro di una vettura in quanto uno degli stranieri era stato trovato alla guida senza la patente.

Ma non tale da giustificare una reazione così violenta. Ai finanzieri feriti sono arrivati messaggi di solidarietà da parte del nuovo sindacato dei carabinieri mentre il sindacato nazionale dei finanzieri sottolinea come “solo il caso ha scongiurato ulteriori e seri danni fisici che avrebbero potuto portare a più gravi conseguenze per i due finanzieri. L’ennesima aggressione nei confronti delle donne e degli uomini in uniforme che deve fungere da monito alle Istituzioni perché, senza ulteriore indugio, pongano gli operatori delle Forze dell’ordine in condizione di svolgere il proprio indispensabile servizio in piena sicurezza, dotando loro di ogni dispositivo di protezione, di contenimento e di regole d’ingaggio certe che possano per prima cosa salvaguardare la propria incolumità”.

Per il Silf (Sindacato italiano lavoratori finanzieri) “l’episodio è ormai solo l’ultimo di una lunga serie che vede coinvolte pattuglie impiegate nelle attività di controllo routinario, significando come la situazione “sulle strade” richieda un cambiamento radicale di approccio per evitare che fatti come come questi possano avere conseguenze più gravi”. L’aggressione di Vazia segue di un paio di giorni la sparatoria (con pistola ad aria compressa) alla stazione ferroviaria anche in questo caso tra due stranieri per motivi di droga. “Episodi inquietanti - sottolinea l’assessore al personale e polizia locale, Oreste De Santis - che devono far riflettere. La presenza in città di etracomunitari che non rispetta le regole deve essere combattuta: tolleranza zero. Tutto questo a tutela di quei cittadini che hanno il diritto di vivere serenamente e in totale sicurezza la loro vita”.

