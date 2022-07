Record di presenze per il mondiale di wakeboard al lago del Salto

Francesca Sammarco 24 luglio 2022 a

Le bandiere internazionali svettano, il villaggio dei campionati mondiali di wakeboard a Borgo San Pietro è pronto. Questa mattina le prove ufficiali del campo di gara dalle 8 alle 16,30. Alle 18,30 la cerimonia di apertura con il testimonial Raoul Bova, i saluti delle autorità, la presentazione delle squadre e alle 22,30 lo spettacolo pirotenico sul lago. Insomma un avvio col botto per i campionati del mondo di wakeboard che accenderanno i riflettori su questo angolo della provincia. Le acque cristalline del lago del Salto come di recente certificato dalle analisi di Goletta laghi di Legambiente sono pronti ad accogliere oltre 40 mila turisti durante la settimana di gare. Questo il dato annunciato dal Comitato organizzatore che ha in Claudio Ponzani l’autentico motore.

L’evento iridato come occasione per rilanciare l’economia locale. Anche qui le stime parlano di una ricaduta per il territorio di oltre 2 milioni di euro. Non solo sport, wakeboard in particolare, ma anche promozione del territorio con le sue bellezze (paesaggistiche e artistiche) ma anche con le sue eccellenze enogastronomiche che già alcune delegazioni presenti da alcuni giorni hanno avuto modo di apprezzare. Qualche disagio sarà inevitabile ma necessario: dal 24 fino al 30 luglio sarà rivoluzionata la circolazione con divieti di sosta e sensi unici (anche sul lungo lago fino a Teglieto), come da ordinanza pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Petrella Salto. Sarà posizionata una nuova segnaletica e associazioni di protezione civile, forze dell’ordine controlleranno il traffico e daranno indicazioni nelle diverse postazioni previste.

L’ufficio postale resterà aperto tutti i giorni. Alla spiaggia dei pioppi potranno accedere solo i veicoli autorizzati. Il parcheggio sarà al campo sportivo all’inizio di Borgo San Pietro, con servizio navetta. E’ l’evento internazionale più importante della stagione, con la partecipazione di quasi 200 atleti, un tutto esaurito nelle strutture ricettive, una visibilità mondiale anche grazie alla diretta streaming. Il 26 e 27 luglio sarà presente Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e salute Spa. Atleti eccitati e motivati, occhi puntati per la squadra nazionale su Alice Virag, milanese, campionessa del mondo in carica, Massimiliano Piffaretti, dal lago di Como, campione del mondo 2015, vicecampione del mondo 2017 e campione europeo in carica, la giovanissima Giulia Castelli di Rieti, terza ai campionati italiani del 2021, campionessa under 14 in carica.

