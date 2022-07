Comune, costituite le nuove commissioni consiliari. Ecco da chi sono composte

22 luglio 2022 a

Si è riunito il Consiglio comunale per procedere alla costituzione delle Commissioni consiliari permanenti e alla designazione dei componenti. L’assise ha votato all’unanimità. Di seguito la composizione delle Commissioni.

1 - Pianificazione, lavori pubblici, ambiente e territorio: Rosella Volpicelli (Pd Progressisti), Carlo Ubertini (Terzo polo), Elena Leonardi (Rieti Città Futura), Antonio Emili (IoCiSto), Gabriele Bizzoca (T’Immagini), Alessio Angelucci (Centro democratico), Emiliana Guadagnoli e Matteo Carrozzoni (Fratelli d’Italia), Maurizio Vassallo (Per il bene comune), Maurizio Ramacogi e Onorina Domeniconi (Lega) Simone Labonia – Forza Italia), Angelo Raimondi (Rete Civica con Sinibaldi).

2 - Bilancio e programmazione, affari generali e personale: Paolo Bigliocchi (Pd Progressisti), Carlo Ubertini (Terzo polo), Simone Petrangeli (Rieti Città Futura), Antonio Emili (IoCiSto), Gabriele Bizzoca (T’Immagini), Luigi Gerbino (RietialCentro), Alessio Angelucci (Centro Democratico), Antonio Tosoni e Matteo Carrozzoni (Fratelli d’Italia), Maurizio Vassallo (Per il bene comune), Giovanni Grillo e Angela Di Marco (Lega), Simone Labonia (Forza Italia), Roberta Falcetti (Rete Civica con Sinibaldi).

3 - Cultura, sport, università, turismo e tempo libero: Emiliana Avetti (Pd Progressisti), Carlo Ubertini (Terzo polo), Arianna Grillo (Rieti Città Futura), Antonio Emili (IoCiSto), Gabriele Bizzoca (T’Immagini), Alessio Angelucci (Centro Democratico), Annacarla Purificati e Roberto Carlucci (Fratelli d’Italia), Maurizio Vassallo (Per il bene comune), Giorgia Broccoletti e Maurizio Ramacogi (Lega), Alberta Paris (Forza Italia), Pierluigi Giraldi (Rete Civica con Sinibaldi)

4 - Sanità, sicurezza e assistenza sociale, lavoro: Emiliana Avetti (Pd Progressisti), Franco Evangelista (Terzo polo), Gilberto Aguzzi (Rieti Città Futura), Gabriele Bizzoca (T’Immagini), Luigi Gerbino (RietialCentro), Alessio Angelucci (Centro Democratico), Annacarla Purificati e Emiliana Guadagnoli (Fratelli d’Italia), Maurizio Vassallo (Per il bene comune), Giovanni Grillo e Onorina Domeniconi (Lega), Lidia Nobili (Forza Italia), Sara Principessa (Rete Civica con Sinibaldi).

5 - Modifiche statutarie, elaborazione, proposizione e revisione dei regolamenti comunali: Rosella Volpicelli (Pd Progressisti),Carlo Ubertini (Terzo polo), Elena Leonardi (Rieti Città Futura), Antonio Emili (IoCiSto), Gabriele Bizzoca (T’Immagini), Luigi Gerbino (RietialCentro), Alessio Angelucci (Centro Democratico), Antonio Tosoni e Annacarla Purificati (Fratelli d’Italia), Maurizio Vassallo (Per il bene comune), Giorgia Broccoletti e Angela Di Marco (Lega),Lidia Nobili (Forza Italia), Sara Principessa (Rete Civica con Sinibaldi).

6 - Controllo e garanzia: Paolo Bigliocchi (Pd Progressisti), Carlo Ubertini (Terzo polo), Simone Petrangeli (Rieti Città Futura), Antonio Emili (IoCiSto), Gabriele Bizzoca (T’Immagini), Luigi Gerbino (RietialCentro), Alessio Angelucci (Centro Democratico), Antonio Tosoni e Matteo Carrozzoni (Fratelli d’Italia), Maurizio Vassallo (Per il bene comune), Giorgia Broccoletti e Maurizio Ramacogi (Lega), Alberta Paris (Forza Italia), Angelo Raimondi (Rete Civica con Sinibaldi). Il Consiglio comunale ha stabilito anche la calendarizzazione delle prime riunioni delle Commissioni: - Martedì 26 luglio alle ore 10 Commissione 5 e alle ore 12 Commissione 6; - Mercoledì 27 luglio alle ore 12 Commissione 1 e alle ore 16.30 Commissione 2; - Giovedì 28 luglio alle ore 10 Commissione 3 e alle ore 16 Commissione 4.

