Carabinieri, una caserma a presidio del lago dal dopoguerra

A guardia del Lago del Salto, dal primo dopoguerra ad oggi, opera il Comando Stazione Carabinieri di Petrella Salto. Il Reparto, ubicato nel centro del paese, negli anni 70 assorbì le caserme di Varco Sabino e Marcetelli, divenendo l’unico presidio dell’intero bacino del Salto. La Stazione opera sui territori dei tre comuni e delle relative 16 paesaggistiche frazioni lacustri, servendo una popolazione che, nel periodo estivo, si quadruplica, essendo molti i turisti che scelgono tali luoghi per la villeggiatura.

Da diversi anni il reparto è comandato dal Luogotenente Antonio Recchi, collaborato dal suo vice, Maresciallo Ordinario Diego Fanella, dall’Appuntato Scelto Q.S. Luca Leonardi e dal giovane carabiniere Marco De Nicolo, militari che, insieme, costituiscono un fondamentale e sempre presente punto di riferimento per tutta la popolazione del lago, per la quale non sono solo un presidio di legalità ma, anche e soprattutto, un sicuro punto di ascolto, di confronto e di risoluzione di quotidiani piccoli e grandi problemi.

La Stazione Carabinieri di Petrella Salto tra qualche giorno sarà impegnata per i servizi di sicurezza connessi ai campionati mondiali di wakeboard che si svolgeranno sul lago del Salto dal 25 al 30 luglio. Il Comando ha raccolto ampi e formali riconoscimenti da autorità locali ma anche da comuni cittadini, per i servizi di supporto alla popolazione fornito durante la pandemia e per l’attività svolta dal Comandante, nell’ambito del progetto legato alla diffusione della legalità, presso gli istituti scolastici del territorio di competenza.

