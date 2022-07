Water and Fire, tutto pronto per lo spettacolo che animerà le sponde del Velino

22 luglio 2022 a

A seguito dello stop forzato di due anni, causa pandemia, monta l'attesa per il ritorno di Water & Fire. Stessa immutata passione del Moby's Sub Apnea Blu, non soltanto per una disciplina ma anche per un evento che ormai fa parte degli appuntamenti più amati dell'estate reatina, e tantissime novità: questi gli ingredienti della sesta edizione di Water & Fire, che si svolgerà sabato 23 luglio, a partire dalle 21.30, sulle acque del fiume Velino e con i riflettori puntati sul ponte romano.

A presentare l'evento saranno Stefano Pozzovivo e Francesca Dominici, amici dell'associazione. "Siamo felici di tornare. La macchina organizzativa - dichiara il presidente di Moby's Sub Apnea Blu, Maurizio Dionisi - lavora a pieno ritmo già da tanto tempo per regalare alla città una manifestazione che mira ad avvicinare ad una meravigliosa disciplina sportiva, nel segno dell'inclusività e dell'allegria, di cui oggi, più che mai, abbiamo tanto bisogno”.

Protagonisti della lunga serata anche le associazioni Avventuristicando, Terminillo Trekking 360, Roma Kajak Mundi, 42 Gradinord, A.C.S., Rea Luna e Con le ali ai piedi. Come di consueto, la partecipazione dei ragazzi di "Vincere Insieme", mentre protagonisti della musica saranno la soprano Valentina De Angelis con Ambra Trauzzi e Ruggero Russi.

