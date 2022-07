Finanzieri aggrediti per una notifica amministrativa, due extracomunitari arrestati

Monica Puliti 23 luglio 2022 a

Secondo episodio di violenza in pochi giorni con protagonisti cittadini extracomunitari. E’ successo ieri mattina a Vazia quando due finanzieri hanno bussato alla porta di un’abitazione per la notifica di un atto amministrativo che il destinatario avrebbe dovuto firmare. Ma la situazione ha preso una piega decisamente inaspettata con uno degli extracomunitari - magrebini, gestori di un’attività in città -, che prima è andato su tutte le furie e poi, spalleggiato da un compagno, si è scagliato addosso ai due finanzieri, rifilandogli calci e pugni; colpi assestati con violenza tale che i due uomini più un terzo arrivato successivamente per dare manforte ai colleghi, sono finiti al pronto soccorso del San Camillo De Lellis per la frattura scomposta di una tibia, l’uno, e lesioni per gli altri due che sono stati dimessi dall’ospedale in serata. Per uno dei due stranieri si sono spalancate le porte del carcere l’altro, invece, si trova agli arresti domiciliari e lunedì si terrà il processo per direttissima.

Ad assistere alla scena – dapprima un diverbio verbale, dicevamo, trasformatosi presto in una vera aggressione - molte persone che hanno subito dato l’allarme. Difficile immaginare una reazione tanto aggressiva alla notifica di un atto giudiziario, un comportamento che preoccupa non solo chi, per adempiere al proprio dovere, si trova spesso e volentieri a svolgere compiti di questo genere con il timore che reazioni di tale portata siano sempre dietro l’angolo, ma anche a livello sociale perché, dicevamo, quanto accaduto ieri mattina fa il paio con la sparatoria vicino ai binari della stazione di Rieti di mercoledì, che ha provocato il ferimento alla testa di un 30enne del Gambia.

All’origine dell’episodio, in quella occasione, un regolamento di conti legato alla droga e che ha portato all’arresto di un algerino. Sull’aggressione ai due finanzieri è intervenuto l’assessore comunale leghista, Oreste De Santis, per sottolineare che “fatti del genere sono ingiustificabili e non devono accadere” e che “gli stranieri sono ben accetti nella nostra comunità purché una volta arrivati qui rispettino le regole che tutti siamo tenuti a osservare”. Dopo l’episodio della sparatoria, il sindaco Daniele Sinibaldi aveva chiesto al prefetto di convocare il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, una richiesta che acquista maggiore forza dopo i fatti di ieri mattina a Vazia. Intanto il Nuovo sindacato carabinieri e i sindacati dei finanzieri Silf e Sinafi hanno espresso solidarietà e vicinanza ai colleghi che sono stati violentemente aggrediti da extracomunitari.

