Finanzieri aggrediti da extracomunitari, ricoverati in gravi condizioni al De Lellis

22 luglio 2022 a

Due finanzieri della polizia giudiziaria sono stati aggrediti questa mattina, intorno alle ore 8, da alcuni extracomunitari ai quali dovevano notificare degli atti giudiziari per alcuni reatini commessi. Gli uomini della Guardia di Finanza dapprima sono stati accolti con frasi ingiuriose e minacce e quindi aggrediti con una violenza tale da rendersi necessario l'immediato ricovero all'ospedale De Lellis. Il grave episodio si è verificato a Vazia e a dare l'allarme di quanto stava accadendo sarebbero stati alcuni residenti. Immediato l'intervento sul posto delle forze dell'ordine.

Per il momento dal Comando provinciale della Guardia di Finanza mantengono il più stretto riserbo in quanto sarebbero "in corso ulteriori accertamenti". Resta la gravità dell'episodio che segue solo di poche ore il ferimento alla testa di un nigeriano con un colpo di pistola da parte di un algerino successivamente arrestato, avvenuto alla stazione ferroviaria. I due finanzieri aggrediti sono ricoverati all'ospedale De Lellis in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Seguono aggiornamenti.

