Rieti, elezioni politiche. Melilli non si vuole ricandidare. Il Pd: "Ripensaci"

Lu. Fe. 22 luglio 2022 a

a

a

Si è riunita la segreteria provinciale de Pd. Sul tavolo della discussione ci sarebbero dovute essere le iniziative da prendere in provincia. Ma la crisi politica nazionale ha cambiato le carte in tavola.

“Per colpa di politici che invece di lavorare per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni, per colpa di presunti leader che hanno fatto scelte guidati soltanto dalla bussola impazzita e incostante dei sondaggi elettorali, ieri ci siamo ritrovati proiettati all’interno di una nuova campagna elettorale - dice la segreteria dem - . Una campagna elettorale di cui l’Italia per il momento poteva fare a meno viste le urgenze e le scadenze legate all’inflazione, alla crisi energetica e alle tante altre emergenze che il Governo avrebbe dovuto e, lasciatecelo dire visti i risultati raggiunti dall’esecutivo guidato da Draghi, saputo affrontare".

Code sulla Salaria, Melilli: “Valutare modifiche alla rotatoria di Borgo Santa Maria”

"Una campagna elettorale che con il taglio dei parlamentari deciso nella legislatura appena conclusa rischia di vedere la nostra provincia ancora una volta marginalizzata e resa spettatrice e subalterna a territori con più peso demografico e quindi con maggiore rilevanza in termini di voti”. Poi dal generale si finisce alle problematiche locali: "In questa situazione è evidente che la decisione, ribadita in più di una riunione del partito, di Fabio Melilli di lasciare la politica attiva assume per il nostro partito, per il centrosinistra reatino ma anche per il territorio un ulteriore segnale d’allarme a cui non si può rimanere indifferenti. A Melilli va riconosciuto il merito di essere riuscito, come deputato e soprattutto come presidente della Commissione Bilancio della Camera, a creare opportunità di sviluppo e crescita per Rieti e la sua provincia come non se ne vedevano dai tempi della Cassa del Mezzogiorno".

Mvm a rischio sfratto, da sette mesi la proprietà non paga neanche l'affitto



"Al di là di questo dato oggettivo che va oltre le simpatie personali e politiche, il dato politico reale è che oggi lui nel centrosinistra reatino è l’unico in grado di potersi ricavare un spiraglio in un Parlamento dove le realtà piccole saranno sotto rappresentate se non addirittura dimenticate. Per questa serie di motivi come segreteria provinciale, pur rispettando la scelta fatta e comprendendo la volontà di guardare oltre, in un mondo dove chi è capace di fare un passo indietro è una rarità, chiediamo Melilli di ripensarci, di rivedere i suoi piani e continuare a rappresentare e a lavorare per questa provincia”, concludono.

Fabio Melilli: “Rieti pronta a diventare polo nazionale per ricerca e imprese”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.