Rieti, terremoto. Chiesta assoluzione per Pirozzi e Scacchi per il crollo dell'ex Ina Casa

Processo crollo Piazza Sagnotti: due richieste di assoluzione e tre di condanne da parte dell’accusa. Assoluzione chiesta per l’ex sindaco Sergio Pirozzi e il geometra Maurizio Scacchi, 6 anni per per l’ingegner Ivo Carloni e 5 anni per Giovanni Conti e Valerio Lucarelli, imputati per i reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Queste le richieste del pubblico ministero Lorenzo Francia pronunciae ieri nel processo per il crollo della palazzina ex Ina-Casa di piazza Augusto Sagnotti 1, ad Amatrice.Sotto le macerie, il 24 agosto del 2016, morirono 7 persone; altre 3 rimasero gravemente ferite. Secondo le conclusioni dell'inchiesta condotta dai pm Lorenzo Francia e Rocco Gustavo Maruotti, la palazzina ex Ina-Casa venne ristrutturata – lavori di risanamento dell’angolo nord-ovest dello stabile lesionato dal sisma de L’Aquila - ma senza rispettare le norme antisismiche (il progetto avrebbe contenuto “gravi errori” e un “indicatore di rischio inattendibile e non realistico”); inoltre non fu effettivamente collaudata, sostiene sempre l’accusa, e quindi, con la successiva scossa dell'agosto 2016, crollò senza lasciare scampo agli inquilini.

L'ex sindaco è accusato di non aver revocato con un provvedimento espresso un'ordinanza 'contingibile e urgente' emessa dal suo predecessore, avendo permesso agli inquilini di rientrare nelle loro abitazioni. Questo processo ha visto susseguirsi una serie di dichiarazioni da parte di diversi tecnici in merito alla composizione della struttura, ai materiali utilizzati e all’analisi delle varie norme susseguitesi nel corso degli anni sull’edilizia in zone sismiche. All’attenzione del giudice monocratico Carlo Sabatini la requisitoria del pm Francia che tramite un excursus dell’inchiesta ha riportato i fatti e le accuse formulate.

“Gli edifici che sono crollati sono quelli di cui ci occupiamo in questa requisitoria non avevano l'autorizzazione tecnica; il progettista non si è confrontato con nessun tipo di spettro dando dei numeri a caso privi di verifiche reali; la censura piu grande é quella di aver firmato la verifica da parte del genio civile. Facili favori, occhi chiusi, scarso rispetto delle normative”. Prosegue poi la requisitoria dell’avvocato di parte civile Wania della Vigna. “Le vittime non sono morte per il sisma ma per la vulnerabilità dello stabile danneggiato già seguito della scossa dell’Aquila. Se fossero stati avvisati i condomini non sarebbero stati all’interno dell’edificio e queste persone non sarebbero morte”.

“Accogliamo con estremo favore la richiesta del pm evidente frutto di correttezza e rigore. Aspettiamo la sentenza”, ha dichiarato l’avvocato Mario Cicchetti, difensore di Sergio Pirozzi. A settembre le dichiarazioni delle difese, poi alla sentenza.

