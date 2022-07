Rieti, Covid. Aumentano i contagi, stop visite in ospedale dal 23 al 31 luglio

22 luglio 2022 a

La direzione Asl di Rieti, considerato l’aumento della curva dei contagi Covid e di conseguenza, la possibilità di trasmissione crociata visitatore - paziente, comunica la necessità di effettuare una temporanea sospensione dell'accesso dei visitatori all’ospedale De Lellis dal 23 al 31 luglio.

L'accesso sarà comunque consentito a: accompagnatori delle donne in gravidanza: l’accesso (nella fase peri-partum e post-partum) è consentito solo se in possesso di Certificazione Verde con l’aggiunta dell’esecuzione di tampone nasale antigenico o molecolare negativo (il tampone eseguito ha una validità di 48h). Accompagnatori/Caregivers (senza limite orario e senza controllo di certificazione verde Covid) di: pazienti minori (anche per prestazioni ambulatoriali); pazienti in fine vita, grandi anziani (ultraottantenne), presenza di barriere linguistiche, pazienti con disabilità (anche con riconoscimento dell’art. 3 c. 3 legge 104/92) - (anche per prestazioni ambulatoriali).

Per tutti gli accompagnatori/caregivers permane l’obbligo di uso della mascherina FFP2 e l’igiene delle mani. Il Personale della ditta Sistemi di Sicurezza di Servizio al Check Point – Cordone Sanitario, oltre al controllo della Certificazione Verde COVID-19 secondo le modalità riportate sopra, consentirà l’accesso solo a coloro che sono muniti di maschera FFP2 e, come di consueto, dopo la verifica della normale temperatura corporea.

