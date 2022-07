Rieti, spari e aggressione alla stazione. Arrestato un algerino

22 luglio 2022 a

Sparatoria alla stazione, arrestato un algerino .Personale della Squadra mobile e delle Volanti della questura di Rieti e i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Rieti hanno arrestato, in flagranza di rapina e lesioni aggravate, un quarantenne algerino. Nella serata mercoledì, sono pervenute al 112 una serie di chiamate di cittadini che avevano assistito, all'interno della stazione di Rieti, a una violenta colluttazione tra due persone, all'esito della quale una avrebbe sparato alla testa il rivale, per poi darsi a precipitosa fuga.

La persona ferita, un trentenne originario del Gambia, noto alle Forze di Polizia, è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Rieti, con ferite alla testa e ad una mano, giudicate guaribili in 15 giorni. I rilievi tecnici effettuati dalla Polizia Scientifica hanno permesso di rinvenire e sequestrare, proprio in prossimità di un binario della Stazione, un caricatore da pistola ad aria compressa e due pallini di plastica. Le immediate ricerche dell'aggressore, nel volgere di pochi minuti, hanno consentito ai Carabinieri di rintracciarlo e di trarlo in arresto unitamente ai colleghi della Polizia.

La perquisizione domiciliare, ha consentito di rinvenire e sequestrare anche la pistola ad aria compressa utilizzata per l'aggressione. Anche il cittadino algerino, durante la violenta lite, ha riportato ferite alla testa e alle braccia, che hanno reso necessarie le cure del pronto soccorso, con 4 giorni di prognosi. Durante il litigio, che dai primi accertamenti sembrerebbe riconducibile a contrasti sorti per un acquisto di stupefacenti, l'algerino sarebbe riuscito a sottrarre il telefono cellulare del cittadino gambiano, rendendosi, così, responsabile anche di rapina. L'uomo di origini algerine, anch'egli già noto alle Forze di Polizia, e stato denunciato in stato di arresto a questa Procura per i reati di rapina e lesioni aggravate e, dopo il fotosegnalamento, è stato condotto presso la casa circondariale di Rieti.

