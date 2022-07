Sparatoria alla stazione ferroviaria, ferito alla testa un nigeriano

20 luglio 2022 a

a

a

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi alla stazione ferroviaria. Intorno alle 19.30, infatti, alcuni colpi di pistola hanno risuonato in maniera nitida creando scompiglio tra quanti in quel momento si trovavano nei giardini pubblici o tra i pendolari in attesa di prendere un treno o il Cotral. La ricostruzione dei fatti al momento non è ancora chiara con gli agenti della polizia di Stato impegnati nei rilievi di rito.

A spasso con un coltello a serramanico in tasca, denunciato 20enne

L’unico dato certo è il ferimento di una persona, un uomo di origini nigeriane, colpito alla testa e immediatamente trasportato all’ospedale De Lellis dove è stato sottoposto alle cure da parte dei sanitari. Le sue condizioni, al momento, non sembrano preoccupanti. E proprio la polizia sta cercando di capire il tipo di arma usata che è stata rinvenuta a terra.

Scatta la mobilitazione contro il taglio dei poliziotti in Sabina

Secondo indiscrezioni sembra trattarsi di una pistola ad aria compressa. Non è stato ancora chiarito dagli inquirenti se l’uomo c he ha sparato sia un connazionale e se sia stato bloccato o, invece, sia riuscito a fuggire dileguandosi per le vie del centro storico. Sul posto della sparatoria sono intervenuti immediatamente gli uomini della polizia scientifica, carabinieri e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al nigeriano colpito alla testa. Ignoti sono anche i motivi di questa sparatoria.

Da lunedì taser in dotazione alle forze dell'ordine di Viterbo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.