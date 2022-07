Attivata una task force per i controlli sugli allevamenti di bestiame

20 luglio 2022 a

a

a

Sono iniziati in questi giorni i controlli agli allevamenti di bovini presenti nella provincia da parte della task force prevista dallo specifico protocollo d’intesa sottoscritto in Prefettura lo scorso 5 maggio da carabinieri (Forestale, N.A.S. e N.I.L.), Guardia di finanza, Asl - servizio veterinario e i Comuni di Rieti, Borbona, Greccio, Longone Sabino e Monte San Giovanni in Sabina.

Per contrastare i piromani arrivano le fototrappole e i volantini informativi dei carabinieri forestali



Il documento è maturato, a fronte dell’elevato numero di allevamenti presenti in Provincia (1.900 circa), dopo alcune riunioni tecniche in Prefettura, dall’esigenza prioritaria di garantire la sicurezza stradale e l’incolumità delle persone mediante la verifica dell’integrità delle recinzioni, essendo stati segnalati diversi bovini vaganti nei territori dei Comuni.

In Sabina a fuoco 100 ettari di terreni, devastati vigneti e uliveti



Inoltre è stata rilevata la necessità di verificare, sulla base delle previsioni normative, la regolarità delle profilassi a tutti i capi di bestiame, la tutela dei lavoratori e quella relativa ad eventuali contributi elargiti dall’Unione europea. I controlli saranno coordinati a livello strategico dal Comando provinciale dei carabinieri e, a livello tecnico – operativo, dal Gruppo forestale che, nel corso degli anni, ha maturato grande esperienza nel settore e soprattutto ha provveduto a censire gli allevamenti dell’intera provincia.



Sorpresi a spacciare marijuana, denunciati mamma e figlio minorenne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.