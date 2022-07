Parcheggi del Terminillo occupati dai camperisti. I residenti: “Intervenga il Comune”

Marco Staffiero 21 luglio 2022 a

a

a

Il problema parcheggi al Terminillo torna alla ribalta. Il rilancio dell’area, nella passata campagna elettorale è stato uno degli argomenti più gettonati dai candidati. Senza soffermarci sulle grandi infrastrutture (se mai venissero realizzate) basta guardare e risolvere i piccoli problemi per rendere la zona più competitiva e facilmente visitabile per i turisti. Specialmente nei fine settimana d’estate, trovare un posto dove parcheggiare diventa un’impresa. Molti, sono costretti addirittura, a far manovra per ritornare a valle. Un disservizio enorme che trova le lamentele dei residenti, dei turisti e dei commercianti stessi. Alcuni trovano “riparo”, tra i parcheggi di qualche Residence, sollevando l’ira degli abitanti, che vedono sottrarsi il parcheggio davanti agli occhi. L’unica area dove poter lasciare la macchina è il parcheggio piazzale Tre Faggi, ma rimane sempre occupato dai camper, pur non essendo un’area sosta adibita per loro.

Ingorgo di eventi in città, scoppia la polemica tra i gestori dei locali

“Il problema non è certamente nuovo – ha commentato il direttore della Scuola Sci Terminillo, Simone Munalli -. La situazione di disagio dovuta alla mancanza di parcheggi si presenta puntualmente durante le feste, durante i periodi invernali e quelli estivi. La situazione potrebbe essere risolta con la nascita di nuovi spazi per le macchine e con l’attivazione del servizio navetta, in grado accompagnare i cittadini e turisti nel comprensorio, senza dover ricorrere all’utilizzo della propria auto. Inoltre, lo spazio di oltre 100 posti auto è già presente nel parcheggio Piazzale Tre Faggi, ma puntualmente viene “occupato” dai camper. Doveroso ricordare che in questa area non ci sono le strisce per delineare gli spazi riservati alle macchine. L’amministrazione comunale dovrebbe quanto prima attivarsi per risolvere questo grande problema”.

L'enogastronomia spinge la ripresa. Boom di attività presenti sul territorio

Ad aprile del 2021 la Giunta Cicchetti, approvò una delibera per l’individuazione sul Terminillo di spazi e strutture da adibire a parcheggio temporaneo. Sull’argomento, l’assessore al turismo Chiara Mestichelli non è entrata nel merito. “Le aree camper e le aree attrezzate al Terminillo – ha commentato - sono certamente un tema su cui intendiamo lavorare poiché negli ultimi anni, grazie anche al lavoro compiuto dal Comune, vi è una riscoperta importante del Terminillo e una presenza di camperisti significativa e continuativa nel corso dell’anno. Questa è certamente una buona notizia che testimonia un ritorno di attenzione e una capacità di attrazione del territorio e, in particolar modo, del Terminillo. Ci auguriamo che, nei prossimi anni, anche questo aspetto del turismo possa essere oggetto di ulteriore crescita, nella convinzione che possa essere da stimolo anche per i privati, affinché investano sulla montagna. Ciò perché, se intendiamo perseguire uno sviluppo di questo asset, oltre ai percorsi elaborati dalla pubblica amministrazione occorre il fondamentale apporto delle iniziative private”. Ed i parcheggi?

Vigili urbani senza comandante e sotto organico. Ne mancano all'appello 82

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.