Rieti da bollino rosso. Attivato Piano Asl contro le ondate di calore

Mai così caldo. Secondo gli ultimi rilevamenti oggi le temperature percepite potrebbero sfiorare i 40 gradi con allerta 3 di grado su tutta la provincia. La Asl di Rieti ha già attivato il Piano di prevenzione e sorveglianza contro le ondate di calore. “Si tratta di un Piano che ha lo scopo di tutelare dalle ondate di calore la popolazione più a rischio costituita dalle persone ultra 65enni con pluripatologie croniche e di garantire, nelle giornate con temperature più elevate, un’adeguata copertura assistenziale assicurata dai Medici di Medicina Generale per affrontare l’emergenza caldo” fanno sapere dalla Asl.

A supporto della popolazione l’azienda sanitaria ha istituito un numero telefonico dedicato: 331.2313455 operativo H24. Oltre al coinvolgimento dei medici di famiglia, la Asl di Rieti, anche attraverso i Distretti, ha predisposto una Centrale infermieristica di prossimità che effettua, laddove necessario, chiamate attive ai pazienti a rischio più elevato. “Ogni soggetto a rischio è inserito nel programma attraverso una scheda personale informatizzata. In sei città del Lazio tra cui Rieti sono attivi specifici sistemi di allarme con l’obiettivo di modulare gli interventi. E’ utile consultare i bollettini d’allarme pubblicati ogni giorno sul sito del Ministero della Salute, sul sito del Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale – Asl Roma 1 – Lazio, oltre a essere consultabili tramite l’app Caldo e Salute. Ma anche chi sale in quota per avere un po’ di refrigerio è a rischio. Infatti, in queste giornate di caldo torrido si raccomanda di astenersi dall'affrontare salite eccessivamente impegnative, specialmente sui versanti completamente esposti al sole e privi di fonti di approvvigionamento di acqua. I pericoli dovuti al caldo, quali i colpi di calore e gli sfinimenti sono dietro l'angolo e possono risultare fatali in ambiente impervio, dove il fisico è sollecitato oltremodo e dove è richiesta la massima attenzione. Prima di partire per un'escursione, che sia in montagna o al mare per raggiungere una spiaggia isolata, è bene informarsi sempre sulla presenza di fonti d'acqua e sul loro stato. Si deve cercare di partire alle prime ore del mattino, evitando di camminare nelle ore più calde, portando sempre con sé nel proprio zaino almeno 2,5 litri d'acqua a testa, frutta fresca, accessori adeguati per coprirsi dal sole (cappello, telino, ecc.), occhiali e creme protettive.

“In tanti si rifugiano in montagna per sfuggire al calore che attanaglia le città in queste ore ma, anche in quota, bisogna considerare le elevate temperature e i rischi che ne conseguono. Lo zero termico è oltre i 4800 metri, questo significa che anche una semplice escursione può rivelarsi inaspettatamente difficoltosa. Da parte del Soccorso Alpino un appello a seguire le regole, ad affidarsi al buon senso e all'evitare attività all'aperto durante le ore più calde del giorno prediligendo le ore mattutine a quelle serali” conclude Roberto Carminucci, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio.

