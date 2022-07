Pasti gettati in strada e ingiurie contro la Mensa di Santa Chiara. I volontari: "Clima pesante"

20 luglio 2022 a

a

a

Certi strani atteggiamenti non se li aspettava nessuno. Ma sta di fatto che intorno alla mensa di Santa Chiara si respira un clima pesante. A confermarlo è la presidente Stefania Marinetti. “L’abbandono nei vicoli del centro di sacchetti con i pasti prima, i messaggi di ingiurie attaccati al portone di Santa Chiara poi, sono segni di un clima pesante che registriamo in questi giorni intorno alla Mensa e che dopo aver segnalato alle istituzioni vogliamo dirlo anche alla città che sostiene il nostro impegno a favore degli ultimi”.

In arrivo i primi 28 profughi afghani

Nata 20 anni fa su iniziativa dei Terziari francescani legati a Fonte Colombo la mensa è cresciuta grazie al contributo di enti pubblici e privati e associazioni e al lavoro di centinaia di volontari laici e cattolici. “I primi ad essere danneggiati dall’abbandono del cibo siamo noi e chi rende possibile mettere insieme un pasto per le persone che bussano alla Mensa, perciò abbiamo intensificato i controlli e razionalizzato la distribuzione – continua Marinetti -. Ma questo non deve indurre alla caccia alle streghe o al finto povero. A Rieti sono centinaia le persone nel bisogno, straniere o italiane per noi non fa differenza, e a tutte cerchiamo di dare un aiuto grazie anche alle istituzioni.

In provincia già accolti 400 ucraini

D’altronde siamo noi per primi a scontare una situazione di disagio, non potendo usare pienamente l’attuale sede. Il vescovo Pompili si sta impegnando per aprirci le porte dell’ex Seminario e quando avverrà potremo ripristinare il servizio com’era agli inizi: uno spazio dove trovare con un pasto caldo quell’accoglienza che fa la differenza tra una mensa dove si condivide qualcosa e uno spaccio dove si prende e si va via. Andiamo avanti, pur tra tante difficoltà e grazie alla generosità di chi ci sostiene, perché il bisogno è tanto e tale da non consentirci fughe” conclude Stefani Marinetti.

In tanti alla marcia della pace per le vie di Rieti per dire "no" alla guerra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.