Sorpresi a spacciare marijuana, denunciati mamma e figlio minorenne

I carabinieri della Stazione di Stimigliano hanno denunciato due persone, madre e figlio minorenne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, unitamente ai colleghi della Compagnia di Poggio Mirteto, da diversi giorni, erano impegnati in servizi d’osservazione, volti a verificare informazioni su potenziale spaccio di marijuana nella zona di Stimigliano Scalo.

Nel volgere di pochi giorni, sono riusciti ad individuare, in un 17enne della Bassa Sabina e in sua madre, insospettabili e incensurati, i principali artefici dell’attività di spaccio. La perquisizione domiciliare, disposta dall’autorità giudiziaria, ha consentito di rinvenire nell’abitazione dei due, 3,5 grammi di marijuana.

La donna e suo figlio sono stati denunciati in stato di libertà, rispettivamente alla Procura della Repubblica di Rieti e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacenti.

