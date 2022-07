I contagi tornano a salire nel Reatino, all'ospedale De Lellis morto 86enne

18 luglio 2022 a

Tornano a salire i contagi in provincia. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano infatti, 83 nuovi soggetti positivi al test SARS CoV-2 su 284 tamponi. Si registrano 48 nuovi guariti. Un numero esiguo dei contagiati e dei guariti dovuto all’effetto week end con meno persone che si sottopongono al test.

Si registra invece un decesso: un uomo di 86 anni, ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Camillo De Lellis di Rieti che, fa sapere l’Asl “soggetto fragile/complesso – vaccinato”. Come detto è tornata a salire la curva pandemica con il numero dei positivi in provincia tornato a 2.376. Resta la preoccupazione per le persone ospedalizzate (29) la metà dei quali avvenuti nell’ultima settimana. E questo, com’è noto, aveva spinto l’Asl ad aumentare il numero dei posti Covid.

Intanto continua la campagna di vaccinazione in quarta dose all’hub ex Bosi di Rieti-Cittaducale. Martedì vaccinazione solo per chi si è prenotato dalle ore 8 alle ore 14. Tra martedì e sabato scorsi sono stati oltre 400 gli over 60 o persone con fragilità che si sono sottoposti al “second booster”.

